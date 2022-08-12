محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تم الإعلان عن أسماء المرشحين مبدئيا لشغل 11547 وظيفةً تعليميةً، عبر حساب المتقدم في نظام “جدارة”، بمنصة “مسار”. يأتي ذلك تمهيداً لاختيار المرشحين نهائيا بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة لدى إدارات التعليم في مقرّ الوظيفة، خلال المدة: 16 – 27 / 1 / 1444 هـ. وعلى الصفحة الرسمية لوكالة (واس) على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” تم تحديد رحلة التقدم على الوظيفة:

ظهور نتائج الترشيح المبدئي للوظائف التعليمية عبر نظام “جدارة” الإلكتروني في منصة (مسار). 2 ـ استكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة الشاغرة وفق الإجراءت المعتمدة لدى إدارات التعليم.

3 ـ بعد الاجتياز، يتم الإشعار بالترشيح النهائي لإنهاء إجراءات شغل الوظيفة. ـ مسوغات واشتراطات شغل الوظيفة الشاغرة:

ـ اجتياز المقابلة الشخصية

ـ اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعيم في مقر الوظيفة.

ـ استيفاء المتطلبات خلال الفترة من 16 محرم 1444 هـ ، إلى 27 محرم 1444هـ

سيتم إشعار المرشحين مبدئيا برسائل نصية، بموعد ومقر المقابلة الشخصية. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن أسماء المرشحين مبدئياً لشغل 11547 وظيفة تعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.