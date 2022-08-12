اخبار الخليج – تسجيل 704 إصابات جديدة بكورونا وتعافي 454 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 5077 في يوم الخميس 11 أغسطس 2022، وأظهرت تسجيل 704 حالات قائمة جديدة، كما تعافت 454 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 659529.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 4051 حالة، منها 20 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى وحالة واحدة في العناية المركزة.