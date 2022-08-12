منغشان الصينية.. عاصمة صباغة «الذهب الناعم» في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - تغتنم شركات تصنيع الحرير في محافظة منغشان، بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، تحسّن أحوال الطقس خلال الأيام الأخيرة، لصباغة خيوط الحرير المعطّرة وتجفيفها.
وتُعد خيوط الحرير المعطرة النسيج الحريري الوحيد في العالم، الذي تتم صباغته بأصباغ نباتية نقية، وتُعرف هذه الصناعة باسم «الذهب الناعم»، بحسب صحيفة الشعب الصينية.
وتُعد صناعة الحرير إحدى أشهر الصناعات حول العالم، خاصة أنها تنتج مادة تستخدم بكثافة كبيرة، ويدخل في صناعة العديد من الأقمشة والملابس والسجاد والمفروشات، كما أنه غالي الثمن ويحقق أرباحًا كبيرة تغري صنّاعه باستمرارية إنتاجه.
والحرير هو بروتين الألياف التي تنتجها ديدان القز، والتي تم تدجينها لأول مرة في الصين القديمة (تربية دودة القز).
وتستخدم أنواع دودة القز Bombyx mori لإنتاج الحرير التجاري.
يتم حصاد الشرانق ومعالجته في سلسلة من الغمر الساخن والبارد لتخفيف السيريسين والسماح للفك (تترنح) خيوط كخيط مستمر.
عندما تحتوي الألياف الحريرية على سيريسين، يطلق عليه الحرير الخام – فهو يساعد على حماية الألياف في أثناء التعامل معها، ويمكن غسلها بالصابون والماء المغلي.
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