أول فتاة سعودية تعمل في تلميع السيارات

محمد بن مسعود - الدمام - هدفها تثقيف المرأة بكل شيء عن السيارة وكل قطعة بها، مرجحة عدم وجود فتيات للعمل بمركز تلميع السيارات رغم محاولتها استقطاب فتيات للعمل بهذا المجال.

ندى حمبظاظة، هي أول سيدة سعودية حاصلة على لقب مستشارة سيارات وأول سعودية تعمل في تلميع السيارت، وأول رئيس نادي سيارات مختص بالسيدات، وصاحبة أول برنامج توعوي للسيدات حول ميكانيكا السيارات «لتقودي بأمان».

وقالت ندى حمبظاظة لبرنامج «صباح السعودية» على التلفزيون السعودي إن شغفها بالسيارات كان منذ طفولتها، فقد كانت تفضل شراء ألعاب السيارات على العرائس، ودفعها فضولها إلى التعلم من صاحب ورشة سيارات تحت منزلهم، مضيفةً بأنها حصلت على رخصة القيادة في عمر 17 عاماً حينما كانت تعيش خارج السعودية.

وتُعد ندى حمبظاظة من أول السيدات السعوديات المشاركات في سباق الراليات، وكان رالي «جميل للسيدات» أول مشاكتها التي تتفتخر بها، والتي واجهت خلاله صعوبات كبيرة حتى فكرت بالانسحاب، لكن بفضل دعم أهلها وزوجها أكملت التجربة وحصلت على المركز الأول في تصنيف فئة PR.