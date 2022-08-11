رسمياً.. «فيفا» يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس تعديل موعد انطلاق بطولة كأس العالم «فيفا – قطر 2020» التي كان مقرر إقامتها خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 20 ديسمبر المقلبين.
وأوضح «فيفا» أنه تقرر تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم بحيث تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر 2022 بملعب البيت.
القرار يهدف للحافظ على التقليد المتبع في كأس العالم بتنظيم حفل الافتتاح قبيل المباراة الافتتاحية التي يكون أحد طرفيها منتخب الدولة صاحبة الضيافة أو المنتخب حامل اللقب.
وكان من المفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور يوم 21 نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم، حيث يسبقها مباراة منتخب السنغال ضد نظيره الهولندي.
يشار أن بطولة كأس العالم «فيفا – قطر 2022» هي الأخيرة بمشاركة 32 منتخبا، حيث سيتم زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بداية من 2026.
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