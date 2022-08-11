انطلاق القافلة الإرشادية الزراعية الثانية بأبها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
انطلقت – مساء اليوم – فعاليات القافلة الإرشادية الزراعية بنسختها الثانية، التي ينظِّمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على مدى ثلاثة أيام، برعاية صاحب السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.
وتهدف القافلة إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.
وتقدم القافلة، الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.
وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة عسير، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين من خلال وضع العديد من الأركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.
كما تشتمل القافلة الإرشادية على عيادات النحل المتنقلة لفحص عينات النحل، إلى جانب إقامة العديد من ورش عمل المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في المملكة، وتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين من خلال المختبر الزراعي المتنقل، وتشخيص الأمراض الفطرية النباتية للمزارعين.
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