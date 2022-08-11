مشهد مذهل.. إعصار ناري في ولاية كاليفورنيا (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد نادرة لإعصار ناري تم رصده شمال غرب “لوس أنجلوس” وقد وُصف المنظر بالمُذهل.

وكانت الحرائق المستعرة، قد دمرت مساحات شاسعة من الأراضي والغابات في شمال غرب مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأرسلت سلطات الولاية الأمريكية بحوالي 200 رجل إطفاء من أجل إخماد الحرائق الهائلة والتي دمرت بالفعل منذ أن اندلعت مساء أمس، الأربعاء، 150 فدانا.

وأوضحت صحيفة “الديلي ميل” اليوم الخميس، أن النيران كانت مثل إعصار شديد الحركة بشكل لا يصدق عبر التضاريس الجبلية المفتوحة في كاليفورنيا.