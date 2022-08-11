تجمع الرياض الصحي الثاني يعلن توفر وظائف بعدة تخصصات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن تجمع الرياض الصحي الثاني، اليوم الخميس، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، في عدد من التخصصات.

وأوضح تجمع الرياض الصحي الثاني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن التخصصات المتاحة تشمل ما يلي:

– استشاري إحصاء حيوي

– كبير اختصاصي علاقات عامة وإعلام

– كبير اختصاصيي إدارة مكاتب

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– محلل نظم أول

– محلل شؤون موظفين أول

– أخصائي تمريض

– مستشار تخطيط وتطوير

وأشار تجمع الرياض الصحي الثاني إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط: (اضغط هنا).