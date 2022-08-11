اخبار دوليه – تركيا تدعو للمصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة

محمد بن مسعود - الدمام - كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الخميس، عن محادثة قصيرة جمعته بنظيره السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع مؤتمر عدم الانحياز في بلغراد.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن جاويش أوغلو قوله «أجريت محادثة قصيرة مع وزير الخارجية السوري في اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد».
وقال المسؤول التركي: «علينا أن نصالح المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما، وإلاّ فلن يكون هناك سلام دائم».
وأوضح جاويش أوغلو «لمنع تقسيم سوريا، يجب أن تكون هناك إدارة قوية للبلاد، يمكنها أن تسيطر على كل ركن من أراضيه. وذلك ممكن فقط من خلال الوحدة».
ولفت إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عرض على الرئيس أردوغان لقاء نظيره السوري بشار الأسد، وفضل أردوغان التواصل عبر استخبارات البلدين».
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