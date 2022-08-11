اخبار الخليج – لدى تفقده موكب عزاء عالي الموحد.. محافظ الشمالية يرفع بالغ الشكر إلى جلالة الملك المعظم على رعايته إحياء ذكرى عاشوراء

محمد بن مسعود - الدمام - رفع محافظ المحافظة الشمالية السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور ، بالغ الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه، على رعاية جلالته السامية لذكرى إحياء عاشوراء، والتي جسدت صورة حضارية مشرفة في الإخاء الوطني والمحبة والتعايش والسلام

وثمن المحافظ ، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، للجهات المعنية بتوفير الخدمات ، وتهيئة الأجواء المناسبة لنجاح إحياء هذه الذكرى ، كما أثنى على متابعة وحرص الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على تعزيز الشراكة المجتمعية واتمام هذه المناسبة في اجواء آمنة وهادئة .

جاء ذلك لدى مشاركة المحافظ في عزاء عالي الموحد ، بحضور نائب المحافظ العميد خالد ربيعة سنان الدوسري، ومدير عام مديرية شرطة المحافظة العميد عيسى القطان، وممثلي الاوقاف الجعفرية واللجنة التنفيذية لموسم عاشوراء، حيث أشاد بجهود اللجنة التنظيمية في مأتم القائم بإسكان عالي على حسن إدارتهم وتنظيمهم لموكب العزاء الموحد، والتعاون والتنسيق في نجاح سير الموكب.

وثمن محافظ الشمالية ، الروح الوطنية المسؤولة لإدارات المآتم ومواكب العزاء والمعزين، وفريق أكاديمية المسعفين المتطوعين ومركز تاج الطبي، لما بذلوه من جهود عكست الصورة الحضارية المشرفة لممارسة الحريات الدينية في مملكة البحرين باطمئنان، وهو ما يترجم مضامين شعار «عاشوراء نسمو»،