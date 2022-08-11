استشاري توضح فائدة تناول الاسبرين خلال فترة الحمل

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أوضحت الدكتورة مها النمر “استشاري نساء وولادة” فائدة الاسبرين للحوامل الذين لديهم احتمال الإصابة بتسمم الحمل عندما يكون عمرهم فوق 35 سنة، أو لديها سمنة، أو حامل في توأم، أو تعاني من أمراض الضغط، أو سكر، أو ذئبة، أو كلي.

وأشارات إلذي أن الجرعة المسموح بها تكون من 100 ل 150 مجم، ويؤخذ بداية من الأسبوع ال12 حتي الأسبوع ال36، ويتم تناوله ليلاً.

وأضافت أنه يقلل احتمال الإصابة بتسمم الحمل بنسبة 90% وبالتالي يقلل الولادة المبكرة وصغر حجم الجنين.

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Source almnatiq

