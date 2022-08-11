مفاوضات بين أمريكا وروسيا حول صفقة لتبادل الأسرى

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كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، عن قيام مسؤولين أمريكيين بالتقدم باقتراح لتبادل الأسرى يخص بريتني جرينير وبول ويلان المحتجزان من قبل السلطات الروسية مقابل تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن مسئولين روس أعلنوا اليوم عن تفاوضهم مع الولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى؛ فيما نقلت وكالة “تاس” الروسية تصريح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف بأن “السلطات المختصة المعنية قد أصدرت تعليمات للتفاوض بشأن القضية”.

وحث نيتشايف المراسلين والجمهور على “عدم فرض تكهنات حول القضية الحساسة التي قد تؤثر على أفراد معينين”.

وأضاف: “نوصي بالتخلي عن المحاولات غير المجدية للضغط علينا، وندعوهم إلى التركيز على العمل العملي عبر القنوات المتاحة ، إننا ننطلق من حقيقة أن المفاوضات يجب أن تأخذ مصالح الجانبين بعين الاعتبار”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الكرملين مستعد للتفاوض مع الولايات المتحدة بعد أن ورد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عرضت مبادلة شخصين مقابل شخص روسي وهما جرينر وويلان.

وحكم على جرينر في روسيا الأسبوع الماضي بالسجن تسع سنوات، بينما احتُجز ويلان في روسيا عام 2018 بتهم التجسس.

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Source almnatiq

