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تصدرت بعض الوسوم والموضوعات قائمة الأكثر بحثاً خلال الفترة من 5 حتى يوم 11 أغسطس الجاري، داخل المملكة، منها وسوم: لائحة تنظيم الجامعات، وحركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، ويوم عاشوراء.
كما برز عدد من الوسوم الأخرى، تنوعت ما بين: اجتماعية، وسياسية، ورياضية، وفيما يلي أبرز تلك الوسوم:
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر منها حركة النقل الداخلي ولائحة تنظيم الجامعات.. هاشتاقات تصدرت الترند في المملكة خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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