منها حركة النقل الداخلي ولائحة تنظيم الجامعات.. هاشتاقات تصدرت الترند في المملكة خلال أسبوع

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تصدرت بعض الوسوم والموضوعات قائمة الأكثر بحثاً خلال الفترة من 5 حتى يوم 11 أغسطس الجاري، داخل المملكة، منها وسوم: لائحة تنظيم الجامعات، وحركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، ويوم عاشوراء.

كما برز عدد من الوسوم الأخرى، تنوعت ما بين: اجتماعية، وسياسية، ورياضية، وفيما يلي أبرز تلك الوسوم:



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Source akhbaar24

