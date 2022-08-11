الكشف عن موعد وأسعار تذاكر مباراة السوبر السعودي المصري

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حددت اللجنة المنظمة لكأس سوبر لوسيل يوم 18 أغسطس الجاري، موعدا لطرح تذاكر المباراة المقرر إقامتها بين بطل دوري المحترفين لموسم 2021-2022 متمثلا في الهلال، وبطل الدوري المصري والذي يمثله الزمالك.

ومن المقرر أن تطرح تذاكر مباراة السوبر السعودي المصري عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا” وتنقسم إلى 4 فئات على النحو التالي:

– الفئة الرابعة 40 ريال قطري.

– الفئة الثالثة 80 ريال قطري.

– الفئة الثانية 150 ريال قطري.

– الفئة الأولى 200 ريال قطري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسع من سبتمبر المقبل بحضور 80 ألف مشجع.

يُذكر أن الهلال قد توّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، فيما يقترب نادي الزمالك المصري من التتويج بلقب الدوري في بلاده.



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Source akhbaar24

