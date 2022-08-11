الخريف: 80% من الشركات الصناعية في المملكة متوسطة وصغيرة (فيديو)

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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من الشركات الصناعية في المملكة.

وأوضح أن هناك العديد من المزايا المقدمة لأصحاب الشركات فيما يتعلق بتحسين البيئة الاستثمارية، وتقليل التكلفة للحصول على القروض الميسرة، والمصانع الجاهزة، والأراضي الصناعية، إلى جانب المساعدة على التصدير.

وأشار وفقاً لـ “CNBC Arabia” إلى أن الفرص المتاحة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال أكثر من السابق من خلال تبني التقنيات وفرص التوطين المتاحة، وتقديم الخدمات المختلفة في القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن دخول التقنية في القطاع سيتيح فرصاً أكبر للمرأة والشباب للعمل فيه؛ لأنها توفر وظائف نوعية وفي بيئة حديثة ومواقع عمل قريبة من المدن أو داخلها.

#وزير_الصناعة_والثروة_المعدنية_السعودي:



– الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من الشركات الصناعية في #السعودية

– التعدين أحد أهم القطاعات التي نسعى لجذب المستثمر الأجنبي إليها

– نعمل لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة الأدويةhttps://t.co/[email protected] pic.twitter.com/UHWhweU31l

— CNBC Arabia (@CNBCArabia)

#وزير_الصناعة_والثروة_المعدنية_السعودي:



- الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من الشركات الصناعية في #السعودية

- التعدين أحد أهم القطاعات التي نسعى لجذب المستثمر الأجنبي إليها

- نعمل لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة الأدويةhttps://t.co/Zm7lmsZaF9@BAlkhorayef pic.twitter.com/UHWhweU31l — CNBC Arabia (@CNBCArabia) August 11, 2022

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Source akhbaar24

