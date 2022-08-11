أبها يلاقي الاتحاد ونجران في ثاني مراحل التحضير

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أعلن نادي أبها، الخميس، عن مباراتين تجريبيتين يخوضهما فريقه الأول لكرة القدم، أمام نجران «درجة أولى» والاتحاد، خلال المرحلة الثانية من فترة تحضيراته، لمنافسات الموسم المقبل.

وطبقًا لحساب النادي الجنوبي الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، يواجه أبها فريق نجران يوم الأحد 14 أغسطس الجاري، فيما يلتقي الاتحاد في 19 من الشهر ذاته.

وأنهى الفريق المرحلة الأولى، من برنامجه الإعدادي في النمسا، بعد أن خاض 5 مواجهات تجريبية، انتصر في ثلاث منها أمام إس في شليترز 10-0، والوحدة الإماراتي 1-0، وإس كي رم 12-0، بينما تعادل في لقاءين مع العين الإماراتي، والفيحاء.

ميدانيًا، استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته على رديف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، بقيادة المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، واشتملت التدريبات على تمارين لياقية وتكتيكية، واختتم فاندنبروك الحصة التدريبية بمناورة على منتصف الملعب للاطمئنان على الجاهزية الفنية.

ويفتتح أبها مشواره في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الرائد في 27 من أغسطس الجاري.

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Source almnatiq

