شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة النصر وقادش الودية اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وقادش الإسباني بفوز النصر بهدف دون رد في إطار المباراة الودية التي جمعت الفريقان مساء اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجارى استعدادًا لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ملخص ونتيجة مباراة النصر وقادش

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل السلبي دون أهداف لكلا الفريقين، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا الفريقين كثيرًا من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل وينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف كما بدأ اللقاء.

وفي الشوط الثاني دفع كل مدرب بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب خالد الغنام لصالح فريق النصر وحاول قادش من تسجيل هدف التعادل ولكن دون جديد لتنتهى المواجهة بفوز النصر بهدف دون رد.

تشكيلة النصر

وكان النصر قد دخل المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى.. دافيد أوسبينا

في خط الدفاع.. جيسلان كونان، عبدالله مادو، عبدالاله العمري، حمد آل منصور

وفي خط الوسط.. مختار علي، علي الحسن، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، خالد الغنام

وفي خط الهجوم.. فينسنت أبوبكر