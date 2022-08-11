النائب العام يدعو إلى سرعة البت في قضايا السجناء والموقوفين

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ودعا خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري لرؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة عسير أمس، بحضور وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان والوكلاء المساعدين، إلى الاهتمام في المقام الأول بقضايا السجناء والموقوفين.واستهل الاجتماع بكلمة أكد فيها اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالمرافق العدلية، والعناية في التطور التشريعي القانوني في المملكة، والاهتمام الدائم بالسلطات القضائية، منها النيابة العامة، الذي عزز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وطور من حوكمة أعمالها القضائية، ومكنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام، وفقا لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالميا.
وأشاد بالعلاقة المميزة بين نيابات المناطق والجهات الحكومية، وتضافر العمل المشترك بينها، ورفع كفاءة الإجراءات المحوكمة، التي أسهمت في دعم وتحسين مستوى الإجراءات الجزائية العدلية، حاثا على تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، ومقابلة النزلاء وتلقي شكواهم بشكل دوري.
وشدد المعجب على ضرورة الالتزام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الجزائية الأخرى، ومكافحة الجرائم المنظمة، لا سيما المالية منها والعابرة للحدود.
يذكر أن هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي، يتم فيه مراجعة تقارير الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء للأعمال النيابية القضائية والإدارية، إضافة إلى مناقشة العديد من الإجراءات الجزائية النيابية، وإقرار بعض التوصيات القانونية للإجراءات الجزائية التي تقوم بها النيابة العامة.
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