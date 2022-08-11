«قناة واحدة» لاستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية

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فيما وقعت هذه الاتفاقية في جزيرة بالي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم والفريق الفني من الوزارة، وممثلي وزارة الخارجية ووزارة الصحة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي تخللها عدد من الاجتماعات الفنية بين الجانبين لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بسوق العمل والجوانب التشغيلية للمشروع.ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام من إندونيسيا وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية وتنويع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم متطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي.
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