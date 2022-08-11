مهرجان تمور بريدة يستقبل زواره بعذوق البرحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم مهرجان بريدة للتمور أكبر سلة ضيافة من نوعها محملة بعذوق البرحي وأكثر من 30 صنفا من التمور الأخرى، مزينة بعبارة «هلا هم هلا» وهي العبارة الترحيبية الأشهر لأهالي المدينة، وذلك لاستقبال الزوار في مركز النخلة. وتحوي السلة على نوادر التمور الفاخرة لتعريف الزوار بأهم الأنواع وأجودها، وأندرها ليتذوقها الزوار عن قرب. يذكر أن مدينة التمور ببريدة تستقبل يوميا، إضافة لآلاف الزوار عددا من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي الدول ورجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها. يذكر أن مدينة التمور ببريدة تستقبل يوميا، إضافة لآلاف الزوار عددا من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي الدول ورجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها.

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