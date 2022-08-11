شكرا لقرائتكم خبر «موهبة الصيفي» يدعم بيئة الإبداع والابتكار في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف دعم وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع والابتكار، واصل برنامج «موهبة الصيفي 13» لعام 2022م، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالتعاون مع مدارس الفرسان بمكة المكرمة بمقر مجمع المدارس بحي الشوقية تحت شعار «المبدعون رواد نهضتنا» فعالياته التي تستمر حتى 20 محرم الجاري بمشاركة جميع الطلبة المتميزين من مراحل التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث ثانوي.

وأوضح المشرف العام على البرنامج الدكتور سعيد الغامدي أن البرنامج الذي افتتحه مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة علي العمودي ينطلق من رؤية موهبة المتمثلة في إعداد جيل من الشباب والشابات المتميزين القادرين على توظيف مجموعة من الخبرات والمهارات الشخصية والمعرفية والعقلية والبحثية التي تم اكتسابها من خلال مشاركتهم في البرامج، والتي تهدف في مجملها إلى دعم وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع والابتكار.

وأضاف «إن برامج موهبة الصيفية المحلية تسعى إلى تنمية شخصية الطلبة الواعدين بالمواهب والإبداع العقلية والنفسية والاجتماعية من خلال إشراكهم في خبرات تربوية إضافية متميزة وذات جودة نوعية عالية لتتكامل من تلك الخبرات التربوية التي تلقوها في المدرسة».

المحور الأول للبرامج الإثرائية:







من خلال 4 وحدات تتمثل في عالم الروبوت، وطبيب المستقبل، والاختراعات، وكن عالما في الفيزياء والهندسة.



المحور الثاني للدورات في التفكير الإبداعي:





من خلال تنمية القيم، والسمات الشخصية الإيجابية، والرؤية المستقبلية والمرونة، والأمن الرقمي.



المحور الثالث للنشاط الرياضي:





ويشتمل على كرة القدم، والسباحة والألعاب الحركية، والمسابقات الخفيفة.



المحور الرابع للنشاط الاجتماعي: