ضبط مقيمين جمعا أموالا مجهولة المصدر

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وأكدت الشرطة في بيانها أمس أنه ضبط بحوزتهما 585,490 ريالا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية السورية لجمعهما أموالا مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، متخذين من وحدتين سكنيتين جنوب مدينة الرياض موقعا لذلك.وأكدت الشرطة في بيانها أمس أنه ضبط بحوزتهما 585,490 ريالا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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