أمطار على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج. جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد. أخبار قد تهمك

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