قصف أوكراني يُلحق أضرارا جسيمة بمبنى قريب من محطة زاباروجيه النووية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن فلاديمير روغوف عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، أن خمسة صواريخ أوكرانية سقطت في محيط مركز الإطفاء المحاذي لمحطة زابوروجيه النووية، ملحقة أضرارا بالغة به.

وكانت أنباء قد أوردت في وقت سابق عن أن القوات الأوكرانية استهدفت بعد ظهر الخميس وللمرة الثانية خلال يوم بقصف مكثف منطقة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ومدينة إنرغودار حيث المحطة.

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وقبل ذلك صدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية جميع هجمات أوكرانية باستخدام الطائرات المسيرة على مدينة إنرغودار ومحطة الطاقة النووية ليلا وصباح الخميس.