الكشف عن بديل لـ “الملح” يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أكدت دراسة جديدة على أهمية تناول الشاي الأخضر، حيث إنه بالإضافة إلى كونه مشروبًا لذيذًا، فإن كوبا واحدا منه يحتوي على جرعة كبيرة من الفوائد الصحية، تشمل الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان والمساعدة في إدارة مرض السكري بالإضافة إلى تحسين النوم وتعزيز الإبداع. كما أن هناك العديد من الأسباب المؤكدة لتناول كمية كبيرة من الشاي الأخضر يوميًا، وفقا لما نشره موقع Eating Well.

أكدت نتائج الدراسة، التي تم نشرها في دورية Current Developments in Nutrition، أنه إلى جانب خصائص الشاي الأخضر المضادة للالتهابات، فإنه يقلل من مستويات السكر في الدم ويقلل من التهاب الأمعاء، علاوة على أحد العوامل المتضمنة في “متلازمة الأمعاء المتسربة، والتي تقوم على مفهوم أن الأمعاء شديدة النفاذية يمكن أن تسمح بدخول السموم أو المواد غير المرغوب فيها إلى مجرى الدم”.

متلازمة التمثيل الغذائي سعى باحثون من جامعة بنسلفانيا ستيت وجامعة أوهايو ستيت إلى معرفة ما إذا كان مستخلص الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر العوامل الصحية المتعلقة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من الحالات التي تحدث غالبًا معًا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.