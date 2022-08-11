فرع الموارد البشرية بالرياض يوقع اتفاقية تعاون لخدمة الأيتام وأسرهم الكافلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الثلاثاء مذكرة اتفاقية مع مديرة مركز العطاء والنماء للإرشاد الأسري أ. نورة بنت سعد الداوود لتعزيز العلاقة بين الجهتين وخدمة الأيتام وأسرهم الكافلة في مجال الإرشاد الأسري.
وتسعى الاتفاقية إلى المساهمة في برامج المسؤولية الاجتماعية من خلال إقامة دورات ومحاضرات حسب الاحتياجات التي يتم الرفع بها من الاسر الكافلة وتقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي والأسري لرفع مستوى الوعي لجميع فئات الأيتام ممن ترعاهم الوزارة وتخصيص مستشار نفسي واجتماعي وأسري ووضع الخطط العلاجية بالتعاون مع اخصائيات إدارة الأسر الكافلة مجاناً.
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وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مبدأ الشراكة وتحقيق تطلعات القيادة في التعاون بين القطاعات؛ للمساهمة في تحقيق برامج التحول الوطني، وصولًا لأهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتها الاستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع.
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