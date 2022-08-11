اخبار الخليج – أكد حرص المحافظة على التوسع في البرنامج..المدني يبحث مع «الصحة» جهود التوسع في تطبيق «المدن الصحية»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة، الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، إذ بحث الطرفان مستجدات تطبيق برنامج المدن الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واستعرضا البرامج والمشاريع التي نفذت خلال جائحة كورونا والتي تتسق مع أهداف البرنامج، والخطوات القادمة للتوسع في تطبيق برنامج المدن الصحية في المحافظة.

وأكد سعادة السيد حسن عبدالله المدني، حرص محافظة العاصمة بقيادة معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة على مواصلة تنفيذ برنامج «المنامة مدينة صحية»، سيراً على الخطة التي وضعت عند تدشين البرنامج والرامية لتحويل العاصمة إلى محافظة صحية، وذلك لما يحمله البرنامج من أهداف إيجابية في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المجتمعية.

من جهتها، نقلت الدكتورة وفاء الشربتي، تحيات سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة إلى معالي المحافظ وسعادة نائب المحافظ، مثمنة جهود محافظة العاصمة في دعم برامج ورؤية وزارة الصحة، خاصة ما يعنى ببرنامج المدن الصحية، مؤكدة حرص الوزارة على دعم الجهود الرامية للتوسع في تطبيق البرنامج بما يحقق الأهداف المشتركة للجهتين.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في يوليو من العام الماضي عن حصول المنامة على لقب «المدينة الصحية» كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط، في إنجاز دولي جديد يضاف إلى سجلات مملكة البحرين في المجال الصحي والتنموي والاجتماعي، ويساهم في ترسيخ مكانة المنامة العالمية وريادتها في المنطقة كونها من المدن التي تميزت على الخارطة العالمية في مختلف الجوانب.

حضر اللقاء الدكتور جميل حسن الرويعي مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستثمار بالمحافظة، والسيد يوسف يعقوب لوري مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة، والسيدة صفاء علي عيسى رئيس قسم الخدمات الهندسية، منسق برنامج المدن الصحية بالمحافظة، والسيدة بشرى حسن الهندي أخصائي أول برامج تعزيز الصحة، منسق برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة.