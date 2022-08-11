اخبار الخليج – وزير التنمية الاجتماعية يستقبل القائم بأعمال السفير العراقي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، في مكتبه، السيد مؤيد عمر عبدالرحمن، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير العراقي، مشيداً بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة مميزة يعززها التعاون المشترك في شتى القطاعات التنموية، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي تحققت في مجالات التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين وذلك تحقيقاً للأهداف الوطنية التي أقرتها الحكومة في هذا الشأن.

من جانبه أعرب القائم بالأعمال عن شكره وتقديره للوزير العصفور على الاستقبال، وأكد استعداد بلاده دائماً لتعزيز التعاون القائم في مجالات التنمية الاجتماعية بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين الشقيقين .