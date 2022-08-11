شكرا لقرائتكم خبر عن مبلغ خرافي.. الهلال يضع شرط قاسي للموافقة على رحيل نجمه للدوري البرازيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن رغبة نادي الهلال في الحصول على مبلغ خرافي من أجل الموافقة على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى الدوري البرازيلي بالموسم الجديد.

وأفادت التقارير، أن نادي كورنثيانز البرازيلي يرغب في الحصول على توقيع واحد من نجوم الزعيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ديلجادو يدخل اهتمامات كورنثيانز البرازيلي



ويرتبط البرازيلي ميشايل ديلجادو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ظل ارتباط اللاعب بعروض برازيلية من أجل التعاقد معه بالميركاتو الصيفي.

وأكد الإعلامي حسن العسيري، أن جماهير نادي كورنثيانز البرازيلي، تطالب بالتفاوض مع الهلال من أجل التعاقد مع ميشايل، خاصة بعد فسخ عقد ويليان لاعب الفريق.



الهلال يطلب 20 مليون دولار للتنازل عن لاعبه

وتابع: "هاميلتون برنارد وكيل اللاعبين البرازيلي، تحدث لصحفي برازيلي، مؤكدًا له أن الهلال لن يسمح بانتقال ميشايل إلا بوصول عرض تبلغ قيمته 20 مليون دولار".

وكان نادي الهلال تعاقد مع ميشايل ديلجادو، في يناير الماضي، قادمًا من صفوف فلامنجو البرازيلي، في صفقة وصلت سعرها إلى 7.6 ملايين يورو، وبعقد يستمر حتى يونيو 2025.

وساهم ميشايل مع الهلال للتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم المنصرم، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، كما شارك مع الزعيم في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية 2021.

ويستعد الهلال لملاقاة الخليج، في 25 أغسطس الجاري، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.