شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك المصري يتواصل مع نجم النصر للتعاقد معه والنادي يرد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية تركية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجارى عن تقديم إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري للتعاقد مع نجم النصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالى.

الزمالك المصري يتواصل مع نجم النصر للتعاقد معه

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن كشفت بعض التقارير أن الدولي الكاميروني فينسيت أبو بكر مهاجم فريق النصر السعودي يقترب من الانتقال إلى الزمالك خلال الانتقالات الحالية

وفي الوقت الحالى تسعى إدارة الزمالك للتعاقد مع مهاجم جديد وقوى خاصة بعد رحيل الدولي المغربي أشرف بن شرقي بالإضافة إلى محمد أوناجم وأخيرًا مصطفي محمد، وأن الفريق لم يتمكن من التعاقد مع أي لاعب في الفترة الأخيرة بسبب وقف القيد.

وبحسب صحيفة “ملييت” التركية في تقرير لها، أن نادي الزمالك قد تواصل مع فينسيت أبو بكر لاعب فريق النصر السعودي خاصة أنه يرغب في الرحيل.

وكان فينسيت أبو بكر قد انضم إلى صفوف النصر السعودي من صفوف فريق بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر، ووافق نادي النصر على رحيل اللاعب صاحب الـ30 عامًا إلى نادي الزمالك.

فينسيت أبو بكر مع النصر

جدير بالذكر أن فينسيت أبو بكر قد لعب مع فريق النصر في 27 مباراة في جميع المسابقات، حيث سجل تسعة أهداف وقام بصناعة أربعة أهداف آخرين.