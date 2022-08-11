شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الطائي يتعاقد مع صفقة عالمية هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجارى التعاقد رسميًا من صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

الباطن يتعاقد مع صفقة جديدة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن اعلن نادي الطائي التعاقد رسميًا مع الغيني ألفا سيميدو لاعب وسط فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي، حتى عام 2024 ولكن دون أن يعلن الفريق عن كافة التفاصيل المالية.

ولعب سيميدو مع فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي في الموسم المنصرم في 31 مباراة في جميع المسابقات.

وبينما في الموسم الحالى 2022-2023 حيث لعب ثلاثة مباريات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي وواحدة آخري في الدوري البرتغالي الذي انطلق في الأيام الماضية.

سيميدو مع الفرق

ولعب سيميدو في أكثر من فريق وكان أبرزهم فريق بنفيكا والذي لعب له في بطولة دوري أبطال أوروبا، وقد سجل هدف وحيد، وتحصل على 33 بطاقة صفراء خلال مسيرته الكروية، كما حصل على 3 بطاقات حمراء.

كما لعب مع فريق ريدينج الإنجليزي في دوري الدرجة الأولى وشارك في 40 لقاء، حيث سجل هدفين، وقام بصناعة ثلاثة أهداف آخرين.