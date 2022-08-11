شكرا لقرائتكم خبر تعليم مكة يحقق 68%في حركة النقل الداخلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة في تلبية الرغبات بمعدل تجاوز 68.59% في حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بعد اعتمادها رسميا.

وأوضح مدير تعليم المنطقة الدكتور أحمد الزائدي، أن عدد المتقدمين والمتقدمات للحركة بلغ 6100 وشملت الحركة نقل4206 منهم حيث عملت إدارة شؤون المعلمين على تلبية رغبات عدد 2213 معلما بنسبة بلغت 70.93% من أصل 3121 معلما تقدموا بطلبات النقل فيما تم تحقيق رغبات نقل نحو1995 معلمة من أصل 2979 من المتقدمات بنسبة بلغت67.88%.

واعتمد الزائدي الحركة بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية محمد المدخلي ومدير شؤون المعلمين سلمان السلمي ومدير إدارة التخطيط المدرسي سعود الثبيتي؛ مبينا أن الحركة كانت وفق معايير واضحة حرصا على تحقيق العدالة بين المتقدمين والمتقدمات حيث عملت إدارة شؤون المعلمين بكل شفافية في تحقيق الرغبات وفق المتاح وضمن برنامج الكتروني خصص لهذه الحركة.

وأعرب عن شكره لكل العاملين في هذه الحركة والتي ستسهم في بداية جادة لعام دراسي جديد في مكة المكرمة.