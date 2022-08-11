الشفافية وتقليص أمد التقاضي يتصدران أهداف مدونة المظالم

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وقال اليوسف «إننا نشهد اليوم تدشين منجز مهم من منجزات ديوان المظالم على الصعيد المعرفي، ورافد من روافد الاستقرار الموضوعي في نظر القضايا والمنازعات الإدارية، وهي مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام من 1439هـ إلى العام 1441هـ، مبينا أن التطور الذي تشهده المملكة في جميع مجالاتها يجعلنا في سباق مع الوقت لمواكبة ما تشهده بلادنا في مرافقها كافة من نمو وتطور كبير، تشرف عليه القيادة الحكيمة.وأكد أن هذا الاهتمام من ديوان المظالم بتصنيف وتدوين المبادئ التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا يأتي تطبيقا لما نص عليه نظام ديوان المظالم من تصنيف للأحكام القضائية وطباعتها ونشرها، إضافة إلى ما لمبادئها من قيمة عالية تستمدها من كونها أعلى محاكم ديوان المظالم في مسار التقاضي.
الأهداف والغايات:
- تحقيق مبدأ الشفافية في العملية القضائية
- تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية
- إثراء الجانب العلمي لدى القضاة والمهتمين
- تحقيق الاستقرار القضائي وترسيخ المبادئ
أنواع الأحكام:
- قرارات الهيئة العامة للمحكمة الادارية العليا
- الأحكام الصادرة في الاعتراضات على أحكام محاكم الاستئناف
- أوامر وقف تنفيذ بعض الأحكام المعترض عليها
- الأحكام الصادرة في الفصل في تنازع الاختصاص المكاني
رؤية المدونة:
- أن تكون رافدا علميا من خلاله يتم الوصول إلى المعرفة القضائية
- تحقيق القضاء المؤسسي المبني على المبادئ الثابتة
- إبراز الجهد القضائي الذي تقوم به محاكم ديوان المظالم
- إنارة الطريق للقضاة والمتقاضين والمهتمين بالشأن القضائي
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