الشفافية وتقليص أمد التقاضي يتصدران أهداف مدونة المظالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحقيق 4 أهداف وغايات يتصدرها تحقيق مبدأ الشفافية في العملية القضائية وتقليص أمد التقاضي، دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف أمس الأول بمقر المحكمة الإدارية العليا، بحضور رئيسها الشيخ علي السعوي، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439- و1440 - و1441هـ، المكونة من 958 صفحة في مجلدين كمجموعة أولى منذ مباشرة المحكمة لاختصاصاتها عام 1439هـ واكتمال تفعيل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وقال اليوسف «إننا نشهد اليوم تدشين منجز مهم من منجزات ديوان المظالم على الصعيد المعرفي، ورافد من روافد الاستقرار الموضوعي في نظر القضايا والمنازعات الإدارية، وهي مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام من 1439هـ إلى العام 1441هـ، مبينا أن التطور الذي تشهده المملكة في جميع مجالاتها يجعلنا في سباق مع الوقت لمواكبة ما تشهده بلادنا في مرافقها كافة من نمو وتطور كبير، تشرف عليه القيادة الحكيمة.

وأكد أن هذا الاهتمام من ديوان المظالم بتصنيف وتدوين المبادئ التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا يأتي تطبيقا لما نص عليه نظام ديوان المظالم من تصنيف للأحكام القضائية وطباعتها ونشرها، إضافة إلى ما لمبادئها من قيمة عالية تستمدها من كونها أعلى محاكم ديوان المظالم في مسار التقاضي.

الأهداف والغايات:







تحقيق مبدأ الشفافية في العملية القضائية



تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية



إثراء الجانب العلمي لدى القضاة والمهتمين



تحقيق الاستقرار القضائي وترسيخ المبادئ



أنواع الأحكام:





قرارات الهيئة العامة للمحكمة الادارية العليا



الأحكام الصادرة في الاعتراضات على أحكام محاكم الاستئناف



أوامر وقف تنفيذ بعض الأحكام المعترض عليها



الأحكام الصادرة في الفصل في تنازع الاختصاص المكاني



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