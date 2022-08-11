100 طالب موهوب في البرنامج الإثرائي بالقصيم

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ويهدف البرنامج إلى إثراء معارف وخبرات الطلبة الموهوبين العلمية والعملية وينمي مهاراتهم الشخصية والاجتماعية في بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار على أيدي نخبة من المدربين المختصين في مختلف المجالات العلمية.وأوضح رئيس برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي عادل المهنا أن البرنامج يعد من البرامج الإثرائية النوعية المخصصة للطلاب الموهوبين حيث ينفذ لأول مرة على مستوى منطقة القصيم بمشاركة 100 طالب موهوب من مدن ومحافظات منطقة القصيم.
معلومات عن البرنامج
- يشتمل على 5 وحدات علمية
- 6 مهارات إثرائية تقدم للطلاب الموهوبين
- المسارات العلمية تتضمن: الهندسة - علوم الحاسب - الرياضيات التطبيقية - العلوم الطبية والحيوية والكيميائية
- فعاليات مصاحبة للبرنامج من الأنشطة والمحاضرات
- كما يشمل الندوات والزيارات العلمية
- البرنامج يستمر لمدة 3 أسابيع
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