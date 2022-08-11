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100 طالب موهوب في البرنامج الإثرائي بالقصيم

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- بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 100 طالب موهوب، تستضيف إدارة التعليم بمحافظة عنيزة برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2022م للطلاب الموهوبين بالشراكة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع مؤسسة «موهبة» وذلك في مركز القصيم العلمي بعنيزة خلال الفترة من 2-20- محرم -1444.

ويهدف البرنامج إلى إثراء معارف وخبرات الطلبة الموهوبين العلمية والعملية وينمي مهاراتهم الشخصية والاجتماعية في بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار على أيدي نخبة من المدربين المختصين في مختلف المجالات العلمية.

وأوضح رئيس برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي عادل المهنا أن البرنامج يعد من البرامج الإثرائية النوعية المخصصة للطلاب الموهوبين حيث ينفذ لأول مرة على مستوى منطقة القصيم بمشاركة 100 طالب موهوب من مدن ومحافظات منطقة القصيم.

معلومات عن البرنامج


  • يشتمل على 5 وحدات علمية
  • 6 مهارات إثرائية تقدم للطلاب الموهوبين
  • المسارات العلمية تتضمن: الهندسة - علوم الحاسب - الرياضيات التطبيقية - العلوم الطبية والحيوية والكيميائية
  • فعاليات مصاحبة للبرنامج من الأنشطة والمحاضرات
  • كما يشمل الندوات والزيارات العلمية
  • البرنامج يستمر لمدة 3 أسابيع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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