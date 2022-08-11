100 طالب موهوب في البرنامج الإثرائي بالقصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 100 طالب موهوب، تستضيف إدارة التعليم بمحافظة عنيزة برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2022م للطلاب الموهوبين بالشراكة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع مؤسسة «موهبة» وذلك في مركز القصيم العلمي بعنيزة خلال الفترة من 2-20- محرم -1444.

ويهدف البرنامج إلى إثراء معارف وخبرات الطلبة الموهوبين العلمية والعملية وينمي مهاراتهم الشخصية والاجتماعية في بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار على أيدي نخبة من المدربين المختصين في مختلف المجالات العلمية.

وأوضح رئيس برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي عادل المهنا أن البرنامج يعد من البرامج الإثرائية النوعية المخصصة للطلاب الموهوبين حيث ينفذ لأول مرة على مستوى منطقة القصيم بمشاركة 100 طالب موهوب من مدن ومحافظات منطقة القصيم.

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