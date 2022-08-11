برامج نوعية تعزز الصحة النفسية للمرأة

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وأكد المشاركون خلال اللقاء أهمية تقديم برامج نوعية موجهة للمرأة، والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى إعداد إطار للتعاون بين المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وبين الجمعيات التي تهتم بالمرأة، وجمع موارد تسهم في إنتاج برامج وأنشطة متخصصة يتاح للوصول السريع لها، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل مشتركة بين الجهات المشاركة وأخيرا التعاون في مجال الاستشارات في هذا المجال.وكان المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية قد أقام معرضا توعويا خلال العام الجاري تزامنا مع يوم المرأة العالمي تحت شعار (صحة المرأة السعودية.. الطريق إلى التمكين) وذلك على مدار يومين في واجهة الرياض بحضور تجاوز 1200 زائر، ولقاء افتراضيًا بمشاركة نخبة من الخبراء للحديث عن عدة محاور تتعلق بالصحة النفسية للمرأة.
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