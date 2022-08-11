صندوق النفقة يحذر من الاحتيال بإفشاء بيانات المستفيدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر صندوق النفقة من إفشاء بيانات حساب المستفيد أو الإفصاح عنها للآخرين، مؤكدا أن مشاركة البيانات (اسم المستخدم - الرمز السري - رمز التأكيد) يعرضك للاحتيال ويحملك المسؤولية.

وكان الصندوق صرف الشهر الماضي 40 مليون ريال نفقات لـ 9200 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.

وبلغت قيمة المبالغ المسلمة للمستفيدين خلال العام الجاري نحو 14 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات الموسمية المصروفة نحو 760 ألف ريال خلال 2022م.

وتغطي خدمات صندوق النفقة 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة، حيث يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

وسعيا من الصندوق إلى تحقيق التكامل مع المرافق العدلية، أقام الصندوق عدة ورش عمل بهدف التعريف بخدمات الصندوق، وأهدافه، ومتطلبات صرف النفقة، وبحث آليات التعاون ضمن الجهات التابعة للمنظومة العدلية.

ويسعى الصندوق إلى تعزيز التواصل الخارجي مع الجهات ذات العلاقة من خلال توقيع اتفاقية بين صندوق النفقة وجمعية بنيان للخدمات الاجتماعية؛ بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين.

يذكر أنه يمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول على الموقع الالكتروني: Nafaqah.sa، ثم المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب الكترونيا.

متطبات صرف النفقة:







• الإقامة في المملكة



• حساب بنكي



• الهوية الوطنية للسعوديين



• هوية مقيم لغير السعوديين



• وكالة إذا كان مقدم الطلب وكيلا لمستفيد



صندوق النفقة:





يهدف إلى إشباع الحاجات الأساسية للأسرة التي امتنع فيها المنفق عن القيام بنفقتهم.



يحصل الصندوق كل ما دفعه من المنفذ ضده حسب ما ورد في تنظيم صندوق النفقة



صندوق النفقة بالأرقام: