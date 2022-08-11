شكرا لقرائتكم خبر منح ركاب حافلات مكة صلاحية - إيقافها بالتقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حفاظا على راحة ضيوف الرحمن ومرتادي حافلات مكة من وإلى كافة أحياء منطقة مكة المكرمة، سخر مشروع الحافلات التقنية لنشر الهدوء داخل الحافلات، وتمكن من القضاء على الصرخات المطالبة بالتوقف من خلال زر لمس وضع في متناول كل راكب، كتب عليه لفظ «توقف» يضيئ باللون الأخضر أثناء سير الحافلات وبالأحمر عند توقفها، وبمجرد لمس الراكب للزر يظهر عند قائد الحافلة إشعار «طلب الوقوف».

كما تحتوي الحافلات على شاشات الكترونية توضح الوجهة المراد الوصول إليها، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت (الواي فاي) ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة، وتطبيق الكتروني للحجز للرحلات والدفع، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة داخل وخارج الحافلة للحماية.

وتتميز الحافلات بنظام «هيدروليك» لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفر أماكن لعربات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، أنظمة إطفاء حريق، وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ونظام تفادي الاصطدام، إضافة إلى نظام جدولة الحافلة بفعالية لتلائم احتياج النقل كالأيام العادية وأوقات الذروة والمواسم تصل إلى 24 ساعة تشغيل يوميا.

ووضع المشروع جدولا زمنيا لرحلات ثابتة ومعتمدة، يمكن للركاب الحصول على جداول الرحلات عن طريق لوحات المعلومات الذكية في المحطات، أو عن طريق تطبيق الهواتف الذكية والموقع الالكتروني المخصص للخدمة، حيث اختيرت مواقع محطات الحافلات لتخدم أكبر شريحة من السكان وبشكل خاص طلاب المدارس، فقد غطت فائدتها نسبة 80% من الطلاب، حيث تقع محطات توقف الحافلات على مسافة 400 م أو أقل.

مشروع حافلات مكة:

