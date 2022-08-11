منح ركاب حافلات مكة صلاحية - إيقافها بالتقنية

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كما تحتوي الحافلات على شاشات الكترونية توضح الوجهة المراد الوصول إليها، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت (الواي فاي) ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة، وتطبيق الكتروني للحجز للرحلات والدفع، بالإضافة إلى كاميرات مراقبة داخل وخارج الحافلة للحماية.وتتميز الحافلات بنظام «هيدروليك» لتسهيل صعود ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب توفر أماكن لعربات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، أنظمة إطفاء حريق، وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ونظام تفادي الاصطدام، إضافة إلى نظام جدولة الحافلة بفعالية لتلائم احتياج النقل كالأيام العادية وأوقات الذروة والمواسم تصل إلى 24 ساعة تشغيل يوميا.
ووضع المشروع جدولا زمنيا لرحلات ثابتة ومعتمدة، يمكن للركاب الحصول على جداول الرحلات عن طريق لوحات المعلومات الذكية في المحطات، أو عن طريق تطبيق الهواتف الذكية والموقع الالكتروني المخصص للخدمة، حيث اختيرت مواقع محطات الحافلات لتخدم أكبر شريحة من السكان وبشكل خاص طلاب المدارس، فقد غطت فائدتها نسبة 80% من الطلاب، حيث تقع محطات توقف الحافلات على مسافة 400 م أو أقل.
مشروع حافلات مكة:
- 12 مسارا
- 425 محطة توقف
- 4 محطات رئيسة مركزية
- 400 حافلة، مقسمة إلى حافلات عادية بعدد
- 240 حافلة عادية بسعة استيعابية تبلغ 85 راكبا
- 160حافلة مفصلية بسعة استيعابية تبلغ 125 شخصا
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