اختتام منتدى موسم عنيزة الدولي للتمور

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اختتمت اليوم أعمال منتدى موسم عنيزة للتمور، الذي أقيم ضمن برامج موسم عنيزة للتمور، بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم.

وشهد اليوم الختامي ثلاث جلسات، تناولت الأولى فرص ومبادرات الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، والثانية إستراتيجيات تسويق التمور، والثالثة الخدمات اللوجستية لقطاع التمور .

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وأوصى المنتدى بتعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق وتجارة التمور وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، والعمل على تطوير إنتاج جودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها، وتوفير قاعدة بيانات لقطاع النخيل والتمور، وإعداد برامج إرشادية وبرامج المكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، إضافة إلى العمل على زيارة تشجيع الطلب على التمور ، والعمل على وضع برامج تدريبية في جميع مجالات قطاع النخيل والتمور لتوفير فرص العمل، وتشجيع إقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية للترويج لإنتاج التمور واستهلاكها وتجارتها ، وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لرفع استهلاك التمور محلياً وإقليميا ودولياً.

وأكد في توصياته بأهمية استخدام الموارد الطبيعية المثلى في إنتاج تمور ذات جودة عالية، وتطوير التجارة الدولية للتمور، وأهمية دعم الصناعات التحويلية للتمور ودعم التنسيق بين مزارعي التمور والقطاع الخاص وتجارة التجزئة والموزعين والمصدرين ضمن سلسلة القيمة المضافة للتمور ، وأهمية دعم وتشجيع مزارعي النخيل والتمور من خلال تحديد مسارات لجوائز تقدم للمزارع النموذجية والمتكاملة والتمور ذات الجودة العالية والتخزين المثالي وفق الأنظمة والاشتراطات المنظمة لهذه الجوائز .

يذكر أن المنتدى أقيم بتنظيم الغرفة التجارية بعنيزة بالشراكة مع المجلس الدولي للتمور واتحاد الغرف التجارية السعودية ، وبمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة التجارة ووزارة الصناعة وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومختصين دوليين من أنحاء العالم .