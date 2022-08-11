المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي وقع في بوركينا فاسو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الثلاثاء 9 / 8 / 2022م في محافظة بام شمال بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا من قوات الدفاع والأمن وإصابة آخرين. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، راجية للمصابين الشفاء العاجل. أخبار قد تهمك وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره ودوافعه.

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