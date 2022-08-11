الأمين العامّ للأمم المتحدة يحذر من كارثة نووية في زابوريجيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من كارثة نووية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا. وقال غوتيريش إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تطور الوضع في المحطة، خوفًا من حدوث الكارثة، وفقًا لـ «سكاي نيوز». وأضاف في بيان، أنه ناشد جميع الأطراف المعنية لممارسة الحس السليم والعقل وعدم اتخاذ أي إجراءات قد تعرض المحطة النووية للخطر. وأعرب غوتيريش عن أسفه إزاء الوضع قائلًا: «بدلًا من خفض التصعيد، وردت تقارير على مدى الأيام العديدة الماضية عن المزيد من الحوادث المقلقة للغاية، والتي يمكن إذا استمرت أن تؤدي إلى كارثة». أخبار قد تهمك ودعا الأمين العامّ للأمم المتحدة القوات العسكرية الروسية وأوكرانيا إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة العسكرية في المنطقة المجاورة مباشرة للمحطة وعدم استهداف منشآتها أو محيطها. وحثّ طرفي الصراع على الامتناع عن أي نشر إضافي للقوات أو المعدات في الموقع، وعدم استخدام المنشأة كجزء من أي عملية عسكرية. وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بتعريض سلامة المحطة الضخمة، الأكبر في أوروبا للخطر من خلال تبادل الهجمات على مقربة منها.

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