ضبط 2523 مركبة تقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
علن المرور السعودي، ضبط 2523، مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع تويتر، أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن إدارة المرور تهيب الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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