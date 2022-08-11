توجيه عاجل من النائب العام بشأن واقعة الاعتداء على طفل في وادي الدواسر

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بسرعة القبض على شخص قام بالاعتداء على طفل بمحافظة وادي الدواسر، وتم تداول المقطع عبر مواقع التواصل.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخص بالاعتداء على طفل بمحافظة وادي الدواسر التابعة لمنطقة الرياض، وعطفاً على ذلك فقد أصدر النائب العام أمراً بسرعة القبض على المذكور استناداً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه

وأكد المصدر على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب عليه بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة

وأوضح المصدر على أن الأنظمة الجزائية انطوت على حماية رفيعة لصالح الطفل، وأن النيابة المتخصصة في هذه الواقعة وجهت بإعادة تأهيل الطفل المجني عليه نفسياً بعد تعرضه للاعتداء، طبقاً للمواد (١٦ و ١٧) من نظام حماية الطفل.