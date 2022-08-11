اخبار الخليج – وزير التنمية الاجتماعية يستقبل القائم بأعمال السفير العراقي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور،‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬في‭ ‬مكتبه،‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬مؤيد‭ ‬عمر‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬العراق‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير‭ ‬العراقي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬يربط‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬وطيدة‭ ‬مميزة‭ ‬يعززها‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬القطاعات‭ ‬التنموية،‭ ‬مستعرضاً‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أقرتها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬

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ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬سعادة‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للوزير‭ ‬العصفور‭ ‬على‭ ‬الاستقبال،‭ ‬وأكد‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬دائماً‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬وتطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

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