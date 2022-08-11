محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية، في مكتبه، سعادة السيد مؤيد عمر عبدالرحمن، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير العراقي، مشيداً بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وطيدة مميزة يعززها التعاون المشترك في شتى القطاعات التنموية، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي تحققت في مجالات التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين وذلك تحقيقاً للأهداف الوطنية التي أقرتها الحكومة في هذا الشأن.
ومن جانبه أعرب سعادة القائم بالأعمال عن شكره وتقديره للوزير العصفور على الاستقبال، وأكد استعداد بلاده دائماً لتعزيز التعاون القائم في مجالات التنمية الاجتماعية بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين الصديقين.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير التنمية الاجتماعية يستقبل القائم بأعمال السفير العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.