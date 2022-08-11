اخبار الخليج – وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يشيد بالرعاية الملكية لموسم عاشوراء وينوه بتظافر جهود الجميع

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بالرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لموسم‭ ‬عاشوراء‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وجهود‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬خروج‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بصورة‭ ‬سلسة،‭ ‬جَسدت‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬ممارسات‭ ‬الشعائر‭ ‬بحرية‭ ‬وسهولة‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬ورؤساء‭ ‬المآتم‭ ‬والحسينيات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الدبلومات‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬موسم‭ ‬عاشوراء‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬إدارات‭ ‬المآتم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنجاح‭ ‬موسم‭ ‬عاشوراء‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬سعادته‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬وستظل‭ ‬منارة‭ ‬للتحضر‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الحريات‭ ‬الدينية،‭ ‬حيث‭ ‬كفلت‭ ‬المملكة‭ ‬حرية‭ ‬ممارسة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬للجميع،‭ ‬وقد‭ ‬سَخَرت‭ ‬جهود‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إحياء‭ ‬مناسبة‭ ‬عاشوراء‭ ‬بشكل‭ ‬منظم‭ ‬ومنسق‭.‬

وأشار‭ ‬المعاودة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬يأتي‭ ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬العرفان‭ ‬لكل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬ورجال‭ ‬الدين‭ ‬الأفاضل‭ ‬ورؤساء‭ ‬المآتم‭ ‬ومنسقي‭ ‬المواكب‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬والتطوع‭ ‬الميداني‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬رفع‭ ‬رئيس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبيها‭ ‬وإدارات‭ ‬المآتم‭ ‬والمواكب‭ ‬والفعاليات‭ ‬الحسينية،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يولونه‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬وتوقير‭ ‬واحترام‭ ‬واهتمام‭ ‬خاص‭ ‬بالشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمة‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬موسم‭ ‬عاشوراء‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الصالح‭:‬‮»‬‭ ‬جميعنا‭ ‬لمسنا‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬الدولة‭ ‬و‭ ‬وزاراتها‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لامحدود‭ ‬لإحياء‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عاماً‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬والتي‭ ‬تكللت‭ ‬–‭ ‬بفضل‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتوجيهات‭ ‬جلالته‭ ‬الكريمة‭ ‬–‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتوفيق،‭ ‬ولقد‭ ‬كانت‭ ‬كلمات‭ ‬جلالته‭ ‬رعاه‭ ‬الله‭ ‬بمناسبة‭ ‬نجاح‭ ‬الموسم‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬لنا‭ ‬جميعاً،‭ ‬حيث‭ ‬ستبقى‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬وتوقير‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭.‬‮»‬

كما‭ ‬ثمن‭ ‬الصالح‭ ‬المكرمة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بمناسبة‭ ‬العام‭ ‬الهجري‭ ‬جرياً‭ ‬على‭ ‬عادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحميدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المكرمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركة‭ ‬جلالته‭ ‬لشعبه‭ ‬الوفي‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬عاشوراء‭ ‬الخالدة‭ ‬منتهجاً‭ ‬خطى‭ ‬أجداده‭ ‬وآبائه‭ ‬الكرام‭ ‬وما‭ ‬توارثوه‭ ‬من‭ ‬تعاهدٍ‭ ‬ورعايةٍ‭ ‬خاصة‭ ‬لمناسبة‭ ‬عاشوراء‭.‬

كما‭ ‬رفع‭ ‬رئيس‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬والعرفان‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سموه‭ ‬لكافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتلبية‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬الموسم‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬مبادئ‭ ‬التعايش‭ ‬والتعددية‭ ‬والإخاء،‭ ‬مثمناً‭ ‬كلمات‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬تشرفه‭ ‬بلقاء‭ ‬سموه‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬الوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭.‬

وثمن‭ ‬الصالح‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬وحماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬والمنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬وصحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بإشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬دور‭ ‬العبادة‭ ‬ومختلف‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية،‭ ‬وكذلك‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬متميزة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬الإمام‭ ‬الحسين‭ (‬ع‭) ‬الطبية‭ ‬وكذلك‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬النظافة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وإلى‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬المشهود‭.‬