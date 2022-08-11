11 قتيلًا جراء حادث مروري في أسوان

محمد بن مسعود - الدمام - وأضاف المصدر أن الحادث أوقع أيضا مصابين اثنين. مضيفا أن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة ركاب صغيرة بسيارة نقل حيث فوجئ سائق النقل بخروج الحافلة من أحد الطرق الجانبية واصطدم بها. أخبار قد تهمك وأضاف المصدران أن المصابين نُقلا إلى مستشفى دراو المركزي.

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