تنبيه من “النيابة العامة” بشأن العلامات التجارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشفت النيابة العامة أن العلامات التجارية هي الإبداعات التي تكون على شكل أسماء، كلمات، إمضاءات، حروف رموز وأرقام عناوين وأختام.

وأضافت النيابة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كذلك التصميمات والرسوم والصور والنقوش أو طريقة تغليف عناصر تصويرية؛ أو أشكال أو لون أو مزيج من ذلك أو أية إشارة إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما”.

وأوضحت النيابة أنه من الأشياء التي لا تعد ولا تسجل علامة تجارية: “الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية الخليج 365 إبداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة”.

وأردفت: “وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم”.