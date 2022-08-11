رسميًا.. الاتحاد المغربي يفسخ عقده مع المدرب وحيد خليلودزيتش بالتراضي

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، فسخ تعاقده مع المدرب وحيد خليلودزيتش بالتراضي، بسبب خلافات بين الطرفين قبل نهائيات كأس العالم 2022 التي ستجرى في قطر.

ونشر اتحاد الكرة المغربي بيانا اكد خلاله: “بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدرب وحيد خليلودزيتش على الطريقة المثلى لتهيئة المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي”.

وتابع:” وفي هذا الصدد تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب وحيد وحيد خليلودزيتش خلال الفترة التي أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل إلى نهائيات كاس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة”.

وأتم: “تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستوفر جميع الوسائل والامكانيات للتهيئة الجيدة للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022”.



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Source akhbaar24

