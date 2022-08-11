︎
.
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ، العميد عبدالله العتيبي بمناسبة تكليفه مديرا للدفاع المدني بالمنطقة .
ووجه سموه بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الدفاع المدني بما يضمن سلامة الجميع من خلال اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة للتعامل مع الحوادث والتقلبات الجوية ،خصوصاً في المناطق ذات التضاريس الصعبة ومجاري الأودية، متمنياً للعميد العتيبي ولمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.
فيما أكد مدير الدفاع المدني بالقصيم حرصه وجميع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة على تقديم كل ما يخدم المواطنين والمقيمين ويحقق تطلعات ولاة الأمر .
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يستقبل العميد عبدالله العتيبي بمناسبة تكليفه مديرا للدفاع المدني بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.