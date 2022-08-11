أمير القصيم يستقبل العميد عبدالله العتيبي بمناسبة تكليفه مديرا للدفاع المدني بالمنطقة

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المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ، العميد عبدالله العتيبي بمناسبة تكليفه مديرا للدفاع المدني بالمنطقة .

ووجه سموه بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الدفاع المدني بما يضمن سلامة الجميع من خلال اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة للتعامل مع الحوادث والتقلبات الجوية ،خصوصاً في المناطق ذات التضاريس الصعبة ومجاري الأودية، متمنياً للعميد العتيبي ولمنسوبي الدفاع المدني بالمنطقة.

فيما أكد مدير الدفاع المدني بالقصيم حرصه وجميع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة على تقديم كل ما يخدم المواطنين والمقيمين ويحقق تطلعات ولاة الأمر .

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Source almnatiq

