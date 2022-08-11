إتاحة استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا.. اعتبارا من اليوم

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المناطق_واس
وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم ممثلة بمعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين مع ممثل الجانب الإندونيسي معالي وزيرة القوى العاملة إيدا فوزية، اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة في عدة مهن، حيث سيكون الاستقدام متاحًا من خلال شركات الاستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية.
استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية
فيما وُقعت هذه الاتفاقية في جزيرة بالي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم والفريق الفني من الوزارة، وممثلي وزارة الخارجية ووزارة الصحة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي تخللها عدد من الاجتماعات الفنية بين الجانبين
لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بسوق العمل والجوانب التشغيلية للمشروع.
توحيد قناة استقدام العمالة
ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام من إندونيسيا وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية وتنويع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم متطلبات واحتياجات سوق العمل السعودي.
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Source almnatiq
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