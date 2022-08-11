الموارد البشرية تمدد فترة التسجيل الإلكتروني في مراكز الرعاية النهارية الأهلية

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس عن تمديد فترة التسجيل الإلكتروني في مراكز الرعاية النهارية الأهلية حتى 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م.

وكانت الوزارة فتحت باب التسجيل للعام التأهيلي بمراكز الرعاية النهارية للعام 1444هـ من 20 / 12 / 1443 هـ الموافق 19 / 07 / 2022 م حتى نهاية يوم 13 / 01 / 1444 هـ الموافق 11 / 08 / 2022 م، لجميع المستفيدين الراغبين بالتسجيل، عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط (https://eservices.mlsd.gov.sa )

وسبق أن حددت الوزارة شروط الالتحاق بهذه المراكز، بأن يكون الشخص ذو الإعاقة المسجل في البرنامج سعودياً، ويمكن لذي الإعاقة المتقدم على الجنسية السعودية ممن يحمل بطاقة التنقل والإقامة الدائمة التقديم على البرنامج في حال توفر مقاعد شاغرة.

كما تضمنت شروط الالتحاق خلو ذي الإعاقة من الأمراض السارية أو المعدية، وأن تكون درجة ذكائه ممن يصنف بأنه من شديدي الإعاقة الفكرية أو متوسطيها، أو مزدوجيها 55 درجة وأقل، وأن يكون عمره من سنتين إلى 45 سنة، وألا يعاني من اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطرا عليه وعلى الآخرين.



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Source akhbaar24

